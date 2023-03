Réutilisation des fusées : fini l'hélico, Rocket Lab va changer de méthode

À deux reprises en 2022, Rocket Lab a tenté de récupérer un étage complet de sa fusée Electron. Mais la méthode est complexe. Car contrairement à SpaceX et son lanceur Falcon 9, l'étage est ici beaucoup plus petit : il n'y a pas la marge nécessaire pour conserver du carburant et se freiner en allumant les moteurs. Electron traverse donc l'atmosphère à haute vitesse, avec un angle particulier et un blindage qui lui permet de survivre le temps d'ouvrir son parachute au-dessus de l'Océan. Reste ensuite à récupérer l'étage, et les équipes néo-zélandaises utilisent pour ça un hélicoptère lourd équipé d'un crochet. C'est à ce stade que la méthode se corse : il y a bien eu deux tentatives, à la première l'appareil a été déstabilisé au moment de l'accroche, et à la seconde une panne de communication a mené à évacuer la zone. Mais dans les deux cas, l'étage a été repêché en mer. Et surprise, ils étaient en bon état !