Récupérer ses fusées n'est pas si simple : Rocket Lab échoue une nouvelle fois avec Electron

La tentative du premier semestre avait failli réussir, l'hélicoptère ayant accroché le parachute… mais avec l'étage accroché, le vol avait subi trop de perturbations et l'équipage avait choisi de larguer le grand morceau de fusée (12 m de long, 1,2 m de diamètre). Cette fois-ci, la tentative a été annulée plus tôt encore. En effet, le booster de la fusée a perdu le contact avec la salle de contrôle au cours de sa descente, il n'était donc plus possible de le localiser. Ce qui, pour une mesure de sécurité a mené à évacuer la zone. Car naturellement, il existe une faible probabilité pour que l'étage arrive pile au-dessus de l'hélicoptère… Le temps de récupérer la liaison, la tentative n'était plus possible. Il y a fort à parier néanmoins que Rocket Lab tentera à nouveau l'aventure d'ici quelques mois !