En impesanteur, l'ESA a frit et elle a tout compris

On pourrait se demander pourquoi l'ESA et cette université ont produit tant d'efforts pour montrer qu'il était possible de frire des aliments en impesanteur. John Lioumbas, qui fait partie de l'équipe, explique que cela pourrait mener à d'autres avancées « dans plusieurs domaines, du processus pour faire bouillir à la production d'hydrogène grâce à l'énergie solaire ». Mais en réalité, il faut également comprendre que si les longs voyages spatiaux se généralisent dans les décennies à venir, les occupants des véhicules et des stations devront être plus autonomes qu'aujourd'hui… Ce qui signifie aussi qu'ils devront produire leurs aliments et les cuisiner. Avoir prouvé qu'il était possible de fabriquer une bonne machine à café, de faire pousser des plantes et frire des pommes de terre servira une possible normalité future, celle du bien-être de ces astronautes au long cours.