Des panneaux, des graines et de quoi voir les tempêtes, faisons l'inventaire du cargo qui vient d'arriver sur l'ISS

C'est une arrivée qui peut sembler banale, puisqu'il y en a environ six chaque année sur la Station spatiale internationale. Le cargo Dragon CRS-26, qui a décollé avec un retard de vingt-quatre heures le 5 juin (à cause de la capricieuse météo de Floride) est arrivé en fin de matinée et s'est orienté automatiquement en tournant autour de l'ISS avant de s'approcher et de s'amarrer à 11h54. Après avoir équilibré les pressions et effectué quelques vérifications électriques, les astronautes pourront ouvrir l'écoutille du véhicule en fin d'après-midi, pour commencer à déballer les trois tonnes de fret qui viennent d'arriver. Probablement à temps pour profiter dès ce soir d'éléments très importants pour le moral à bord : des fruits et légumes frais !