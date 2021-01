Cargo Dragon : parcours du combattant pour les expériences qui reviennent de l'ISS !

Les échantillons dont l'analyse critique doit être menée rapidement sont d'abord extraits sur le bateau avant d'être transportés par hélicoptère vers l'ancienne piste d'atterrissage des navettes au KSC. Un voyage qui s'achève quelques kilomètres plus loin après un dernier segment de trajet à l'arrière d'un pick-up ou d'un camion (selon les besoins). Pour les scientifiques, ce « porte-à-porte » de moins d'une journée est important et va permettre plus de retours sur les expériences (notamment biologiques et médicales) menées sur la station.