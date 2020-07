La capsule Crew Dragon DM-2 devrait revenir sur Terre le 2 août

Cela fait presque deux mois que Doug Hurley et Bob Behnken vivent au sein de la Station Spatiale Internationale, et sont intégrés à l'équipage présent, avec l'américain Chris Cassidy ainsi que les russes Ivan Vagner et Anatoli Ivanichine. La capsule Crew Dragon, baptisée « Endeavour » par ses occupants, se fait oublier à l'avant de la station, même si les équipes de SpaceX à Hawthorne (Californie) et de la NASA à Houston (Texas) vérifient périodiquement l'état d'un maximum de ses équipements. Ce mois-ci, un test a eu lieu pour évaluer l'habitabilité de la capsule avec quatre occupants en impesanteur.