Les nouveaux panneaux solaires de l'ISS sont arrivés (et Thomas Pesquet va s'y coller)

On les appelle les iROSA, pour « ISS Roll-Out Solar Array ». Fournis par Boeing (et en réalité réalisés par Redwire), ces dispositifs permettent de rouler sur eux-mêmes deux panneaux solaires modernes et puissants de six mètres de large et 19 mètres de long… en quatre cylindres repliés l'un contre l'autre et serrés dans le « coffre » du cargo Dragon, sa soute arrière non pressurisée. Ces nouveaux panneaux solaires ont été commandés en 2018 pour 103 millions de dollars, et ils viennent en renfort des batteries lithium-ion installées ces quatre dernières années pour consolider les capacités énergétiques de la Station spatiale internationale.