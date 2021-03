Les astronautes sur les flancs de l'ISS pour préparer l'arrivée de nouveaux panneaux solaires

7 heures et 4 minutes. C'est le temps que les américains Kate Rubins et son collègue Victor Glover ont passé sur les flancs de l'ISS hier. Une sortie EVA difficile et fatigante, notamment à cause d'un matériel récalcitrant.

Les deux astronautes se sont rendus tout au bout de la grande poutre centrale de la station internationale, pour installer une nouvelle structure à la base d'un des très grands panneaux solaires rotatifs. Plus tard cette année, l'un des six nouveaux panneaux solaires sera directement installé dessus, pour s'étendre « devant » l'ancien.

Reste que la mise en place des barres de soutien n'aura pas été de tout repos. Un écrou récalcitrant a résisté à la visseuse de Kate Rubins, et n'a pu être serré qu'à l'aide d'une clé particulière : il nécessitera d'ailleurs une vérification ultérieure. Ces barres, impressionnantes pièces métalliques, forment un treillis en équerre.