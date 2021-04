Départ de Thomas Pesquet vers l'ISS : suivez en live le décollage de Crew-2 !

Alors que le décollage aura lieu pour nous à 11h49, il sera seulement 1h du matin au Centre spatial Kennedy. Les équipes de la NASA seront sur le pont pour couvrir l'événement via un stream YouTube officiel sur le site de l'agence spatiale, mais également sur Twitch . Pour ceux qui ne seraient pas bien à l'aise avec la langue anglaise, le CNES propose aussi son livestream commenté de l'événement.

Quelque six heures plus tard, une conférence de presse rassemblant plusieurs représentants de la NASA, de l'ESA et de SpaceX se tiendra pour revenir en détails sur le décollage.

Au-dessus de nos têtes, l'aventure de Thomas Pesquet et du Crew-2 sera loin d'être terminée. L'équipage devrait en effet arriver à bon port autour de 15h (heure de Paris) le samedi 24 avril. L'ouverture du sas leur permettant d'entrer en bonne et due forme au sein de la Station Spatiale Internationale est quant à elle attendue autour de 17 heures.

Leur entrée sera suivie d'une cérémonie d'accueil sur Terre avec des représentants de la NASA, la JAXA et l'ESA. Nous ne manquerons bien sûr pas de notre côté de publier un article qui revient sur l'événement !

Nous souhaitons un bon vol, mais aussi un bon séjour à bord de l'ISS, à Shane Kimbrough, K. Megan McArthur, Akihiko Hoshide et Thomas Pesquet.