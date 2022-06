Un Cygnus à tout faire ! Le cargo NG-17 est reparti de la station spatiale hier

Néanmoins, on le sait, les cargos sont devenus un peu plus utiles que ça. D'abord, en restant amarré quatre mois, Cygnus NG-17 servait de zone de stockage temporaire. Il est aussi possible d'attacher dans la zone avant des racks fonctionnels (les « armoires à expériences » de l'ISS), selon les besoins des agences.

Peut-on aussi s'en servir pour rehausser l'orbite de la station ? La réponse est plus complexe : cette tâche est habituellement dévolue aux cargos russes Progress, dont l'interface avec la station est reliée à des réservoirs internes aux modules russes. Ils peuvent donc transférer du carburant ou utiliser leurs propulseurs pour manœuvrer.

Mais, en 2019 déjà, la NASA avait testé cette capacité. Et, en ce mois de juin, rebelote : le 25 juin, le moteur de la capsule cargo a été allumé durant 5 minutes et 1 seconde pour modifier l'orbite de l'ISS. Une première tentative avait échoué une semaine plus tôt, mais c'est un pas dans la bonne direction. Il y a fort à parier que, pour les futurs vols de Cygnus, la NASA fasse à nouveau appel à cette capacité.