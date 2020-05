Le dernier cargo japonais HTV s'amarre à l'ISS cet après-midi

Avec 16,5 tonnes environ sur la balance, ce sont les véhicules les plus imposants à ravitailler l'ISS. Ils comportent une grande soute pour du matériel à installer à l'extérieur, ainsi qu'un espace pour du matériel à destination des astronautes (expériences, aliments et matériel).

À la fin de la décennie 2000, le Japon a spécialement conçu H-2B pour emmener ses cargos. Un projet coûteux : il a fallu changer la structure de la fusée pour un plus gros diamètre, ajouter un moteur sur le premier étage…

Devenu le plus imposant lanceur japonais, H-2B nécessitait à chaque décollage six à huit semaines de préparation, et certains vols ont été retardés de plusieurs mois. Toutefois, ces efforts ont payé : tous les cargos HTV ont été envoyés avec succès vers l'ISS.