Après les salades et les piments doux, bientôt les récoltes de tomates cerises de l'espace

De bons petits plats en perspective pour les occupants de la station spatiale internationale… S'ils arrivent à faire pousser les plants de tomates qui viennent d'arriver ! Plusieurs pousses de la variété « Red Robin » faisaient partie des 3,5 tonnes d'équipement, de nourriture et d'expériences au sein du dernier cargo Dragon CRS-26. C'est le banc d'essai « Veggie » (Pick-and-Eat Salad-Crop Productivity, Nutritional Value, and Acceptability, pour le nom officiel) qui reçoit l'expérience Veg-05, visant donc à faire pousser des tomates cerises.