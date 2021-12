Des piments doux à foison ! Une nouvelle récolte record au sein de l'ISS

L'APH est un caisson automatisé avec des caméras et plus de 180 capteurs, et pourtant ces six mois avec des poivrons ont nécessité de multiples interventions des astronautes. Pour installer les plants (Shane Kimbrough en juillet), mais aussi pour les polliniser, et sélectionner les plus performants afin que seules quatre pousses puissent occuper cet espace réduit, d'environ la taille d'un four de cuisine.