La Station spatiale internationale en route pour ses 30 ans ! Tout le monde est d'accord pour 2028

Le module Zarya, la première brique de la Station spatiale internationale, fut envoyé dans l'espace le 20 novembre 1998. Il fêtera cette année ses 25 ans en orbite et l'aventure se poursuit ! Avec une occupation passée à 7 membres permanents depuis le début des années 2020, c'est maintenant que la station produit le plus de science, ses laboratoires étant équipés, ses expériences rodées et bâties sur les retours qui s'étalent sur plusieurs décennies. En témoignent d'ailleurs les dizaines d'articles scientifiques publiés chaque année par les chercheurs dans des domaines souvent peu connus du public, comme les protéines cristallines, la biologie moléculaire, la génétique des plantes ou les progrès sur l'ostéoporose. Or comme chacun sait, toutes les bonnes choses ont une fin (sauf la banane, qui en a deux), se pencher sur la fin de vie de l'ISS est une nécessité. Les agences y travaillent… Mais pour l'instant, le plus simple et le plus économique est bel et bien de poursuivre l'aventure.