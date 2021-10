Bezos dévoile les plans d'Orbital Reef, sa station spatiale "parc d'affaires à usage mixte"

D’ailleurs, l’Agence américaine a d’ores et déjà établi un contrat avec Axiom Space pour la construction de nouveaux modules qui seront assemblés à l’ISS et opérés de manière privée. « Pendant plus de soixante ans, la NASA et d'autres agences spatiales ont développé le vol orbital et l'habitation spatiale, nous préparant ainsi à l'essor des activités commerciales au cours de cette décennie. Nous allons élargir l'accès, réduire le coût et fournir tous les services et commodités nécessaires à la normalisation des vols spatiaux. Un écosystème commercial dynamique va se développer en orbite terrestre basse, générant de nouvelles découvertes, de nouveaux produits, de nouveaux divertissements et une prise de conscience mondiale », assure Brent Sherwood, vice-président senior des programmes de développement avancé de Blue Origin.