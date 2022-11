Découvrez les nouveaux astronautes européens de l'ESA qui viennent d'être sélectionnés

Les réservistes, que l'on peut imaginer un peu déçus alors qu'ils étaient sur l'estrade et qui n'ont pas été présentés immédiatement au public (leurs noms et profils sont sur le site de l'agence et dans des vidéos de présentation), sont au nombre de 11. Ils ont eux aussi des nationalités et des parcours divers et très riches. Il s'agit de Meganne Christian (UK), Anthea Comellini (Italie), Sara García Alonso (Espagne), Andrea Patassa (Italie), Carmen Possnig (Autriche), Arnaud Prost (France), Amelie Schoenenwald (Allemagne), Aleš Svoboda (République tchèque), Sławosz Uznański (Pologne), Marcus Wandt (Suède) et Nicola Winter (Allemagne).