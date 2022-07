L'Agence spatiale européenne dans les dernières phases de sa nouvelle sélection d'astronautes

Le 18 juin 2021, l'ESA clôturait la première phase de sa sélection de nouveaux astronautes avec la réception de plus de 22 500 dossiers. Dans un contexte complexe à cause de la crise sanitaire, les rendez-vous initiaux ont été difficiles à organiser… Mais, en 2022, le processus a repris son cours, et même dans le calendrier prévu à l'origine.

Pour la « phase 3 », qui regroupait l'essentiel des tests psychologiques, il ne restait plus que 400 candidats à la sélection des astronautes européens. Tous n'ont pas été retenus pour la phase 4, qui se termine bientôt et regroupe les tests médicaux et physiques. Il s'agit d'évaluer que les prétendants n'ont pas de problèmes de santé non détectés, mais aussi qu'ils peuvent se muscler pour progresser. Car, quoi qu'on en dise, avec deux heures de sport quotidiennes a minima (et pas que pour leur vol !), les astronautes d'aujourd'hui sont aussi un peu des athlètes.