La NASA a sélectionné sa nouvelle promotion d'astronautes : quels sont leurs profils ?

De prime abord toutefois, on peut noter que, si la NASA aime mettre en avant les différents diplômes et les qualifications pour les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), huit des dix candidats retenus sont issus des différentes branches des forces armées américaines. On trouve ainsi l'US Air Force (Nichole Ayers est l'une des rares pilotes du chasseur F-22), l'US Navy (Deniz Burnham a travaillé ensuite dans le monde du forage), l'US Marines, sans oublier un architecte naval spécialisé en robotique, Andre Douglas, qui a servi au sein des US Coast Guards.

Seuls deux des nouveaux astronautes ont un parcours purement universitaire : Christina Birch, biochimiste au MIT, et Christopher Williams, médecin et docteur en astrophysique. Leurs profils, à faire pâlir les recruteurs sur LinkedIn , montrent, en plus de leurs formations, des parcours variés et riches. Christina Birch, par exemple, a fait partie de l'équipe des États-Unis de cyclisme sur piste, tandis qu'Anil Menon était le médecin responsable de la santé des astronautes chez SpaceX avant de postuler à l'agence.