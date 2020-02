La NASA lance un appel à candidatures pour former de nouveaux astronautes

La NASA veut des astronautes pour aller sur la Lune

Lire aussi :

Le premier étage du gigantesque lanceur SLS prend la route de son site d'essai

Des candidatures ultra-compétitives

En 2017, 18 000 personnes avaient candidaté pour intégrer le corps d'astronautes de la NASA... Pour 11 places seulement.Ce mardi, la NASA a annoncé qu'elle ouvrait les candidatures pour une nouvelle classe d'astronautes le mois prochain. Les inscriptions débutent le 2 mars et se clôturent le 31.De cette nouvelle vague de recrutements résultera le 23groupe d'astronautes sélectionnés en 60 ans. Il devrait intégrer le programme Artemis , dont l'objectif est de renvoyer des humains sur la Lune d'ici 2024, ou 2028 », se réjouit Jim Bridenstine, l'administrateur de la NASA, «».La dernière vague de recrutement d'astronautes date de 2017. À l'époque, la NASA avait recueilli 18 000 candidatures.Attention, si vous souhaitez candidater, il est nécessaire de remplir quelques conditions. D'abord, seuls les citoyens américains sont éligibles au programme. Second prérequis : posséder un diplôme Master dans une discipline STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) ou être certifié pilote d'essai. Nouveauté pour 2020, les docteurs en médecine ou en ostéopathie et les doctorants dans une discipline STEM peuvent aussi candidater.Troisième impératif : présenter une bonne condition physique. Les candidats doivent effectivement posséder une excellente vision à chaque œil, et être capables de rentrer dans les vaisseaux et les combinaisons spatiaux de la NASA. Enfin, une expérience professionnelle de deux ans, ou de 1 000 heures de vol pour les pilotes, est demandée.Si la NASA n'a pas encore communiqué le nombre de places ouvertes, le taux d'admission risque d'être très faible. Actuellement, on compte 48 astronautes actifs au sein de l'agence spatiale. Ce nombre inclut les 11 membres de la classe de 2017 qui viennent d'être diplômés . Après les résultats de la sélection en 2021, les personnes admise débuteront un entrainement de deux ans... Avant de pouvoir être éligibles à un vol dans l'espace.