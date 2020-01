La chambre des représentants américaine veut repousser les prochains pas sur la Lune à 2028

Spatio-politique

La NASA veut viser la Lune

Source : Space.com

La proposition, qui a déjà provoqué une réaction de la NASA , donnerait bien moins d'importance à notre satellite, mais reste encore incertaine.Résumons d'abord. En 2019, le gouvernement de Donald Trump a initié un programme qui permettrait à deux astronautes américains - dont une femme, la première à aller sur la Lune - de fouler le sol lunaire en 2024, puis de s'y établir pour envisager, bien après, des expéditions vers Mars. Baptisé Artemis, le programme prévoit une exploration plus exhaustive de notre satellite, la NASA ayant prévu l'installation d'une base lunaire en 2028 Notre rédacteur, Eric Bottlaender, a résumé la situation politique de ce projet qui se présentait jusque-là sous de bons auspices : les projets lunaires se sont multipliés , la Gateway (la station qui doit être construite en orbite autour de la Lune à partir de 2022) était jusqu'ici en bonne voie de développement et le budget de la célèbre agence était cohérent avec ses objectifs malgré quelques manquements concernant l'estimation du coût global du programme La Chambre des représentants - l'un des deux organes du Congrès américain - vient pourtant de proposer un texte de loi qui menace ces ambitions. Ce dernier suggère que l'atterrissage sur la Lune n'ait lieu qu'en 2028, précisant : «». Le texte ajoute que «». En d'autres termes, la Lune n'est bien envisagée qu'en tant qu'étape vers Mars.Si ce projet était adopté, la Gateway servirait essentiellement de base de lancement vers la planète rouge et l'atterrissage sur notre satellite tiendrait davantage du symbole, s'arrêtant plus ou moins à un «». Le texte prévoit la création d'un programme spécifique pour le passage des astronautes de la Lune à Mars. Celui-ci devrait être créé dans les deux mois suivant la validation du projet en texte de loi et mènerait à la création d'équipements adaptés à l'environnement martien.Cependant, rien n'est sûr. La proposition est largement contestée, notamment par l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, qui bataille pour maintenir le plan qu'il met en place depuis un an, orienté vers la Lune. Le texte de la Chambre des représentants lui demande de dresser une «».Dans son communiqué, Bridenstine répond : «». Il ajoute : «».Il y a donc de fortes chances que le texte soit remanié. Et comme le résume prosaïquement Eric Bottlaender sur Twitter : «».