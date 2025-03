Pour rappel, Starliner a réalisé son premier vol habité en juin dernier. Mais le vaisseau a subi plusieurs incidents pendant sa mission, entraînant la NASA et Boeing à revoir leurs plans. Au lieu de rester une semaine dans la station, Williams et Wilmore y ont passé 9 mois. La capsule, elle, est revenue vide en septembre dernier. Et jusqu'alors, la communication à son sujet était très limitée.