La NASA a encore 12 nouveaux projets pour la Lune

Source : TechCrunch

Laa ainsi annoncé 12 nouveaux projets scientifiques et technologies, en lien direct avec notre satellite. Des projets venus de différentes origines et aux objectifs très divers. Parmi eux, on compte notamment l'envoi d'un nouveauAlors que l'on s'apprête à célébrer les 50 ans des premiers pas de l'Homme sur la Lune (le 20 juillet 1969), la NASA a déjà prévu un. Quatre ans plus tard,. De nouveau quatre ans plus tard,et tout à fait autonome doit être installée.C'est pour cette dernière phase, débutant en 2024, que lavient de publier 12 nouveaux projets. L'objectif affiché est d'. Les scientifiques y testeront donc des hypothèses et mettront à l'épreuve de nouveaux équipements. Côté hypothèses, on trouve par exemple l'(pour « Lunar Surface Electromagnetics Experiment »). Son nom est évocateur pour les anglophones : elle doit mesurer les. Citons également le, une étude cherchant à étudier l'(la matière que l'on trouve à la surface de la Lune) à d'autres matériaux de l'astre.Côté matériels et expérimentations technologiques, elles sont plus nombreuses.etsont deux méthodes de prélèvement d'échantillons de régolithe.est un système de caméras capables de réaliser desavant, pendant et après l'alunissage. Il pourrait permettre de cartographier la surface de la Lune.En ce qui concerne le matériel à tester, on retient surtout la conception d'un nouveau rover, baptisé. Il fait la taille d'un four à micro-ondes, pèse 13 kilos et n'a aucun lien avec un célèbre jeu de la NES. Son autonomie lui permet de se déplacer jusqu'à un demi-mile (environ 800 mètres) de son centre de contrôle, et il sera utilisé pour laUne partie de ces projets a été pensée dans la continuation d'autres expérimentations, dans le but de mieux convenir aux aléas de l'exploration lunaire. Certains utiliseront des composants des missions d'expériences précédentes. À titre d'exemple, notre satellite est continuellement bombardé par desde toutes sortes, car il n'a pas d'atmosphère. Ces radiations sont inoffensives pour les roues ou les cellules solaires. En revanche,. On trouve ainsi, parmi les 12 projets, les travaux de, qui doivent. Ils ont déjà été testés dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale. La suite duest l'occasion de voir ces ordinateurs évoluer sur la Lune.Laest ambitieuse : elle souhaite que l'ensemble des 12 projets soit affecté à des vols futurs, dès 2021. Dans son communiqué, elle précise : «».