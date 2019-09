Trump veut mettre le cap sur Mars, la Lune n'étant "pas si excitante"

La NASA a des projets pour la Lune

Donald Trump veut se concentrer sur Mars

La NASA, qui vient de célébrer le 50anniversaire des premiers pas sur la Lune, prévoit pourtant d'y retourner en 2024.Le programme Artémis a été dévoilé en mars, puis précisé il y a quelques semaines par la NASA. En 2024, l'agence américaine prévoit de retourner sur la Lune, envoyant une femme fouler le sol lunaire. Ce programme doit également permettre la mise au point de nouveaux système, comme le système Orion D'autres plans sont également en route. En juillet, la NASA a annoncé 12 projets supplémentaires pour la Lune , parmi lesquels un vol non habité en 2020 et des programmes visant à mesurer les phénomènes électromagnétiques lunaires ou l'adhérence du régolite (la matière que l'on trouve à la surface du satellite).Depuis le mois de juin, Donald Trump manifeste son manque de soutien à ces initiatives. Selon lui, la NASA devrait se concentrer davantage sur Mars. En décembre 2017, il a signé une directive prévoyant effectivement l'envoi d'astronautes de la NASA sur la Lune, mais aussi la mise en oeuvre de projets plus concrets pour Mars. Lors de cette signature, Donald Trump a affirmé : «».Il a ainsi critiqué en juin dernier ce qu'il estime être une focalisation de la NASA sur la Lune. «». Peu de temps après, le directeur de la NASA, Jim Bridenstine, s'est rallié à lui en déclarant : «». Aujourd'hui, après la rencontre avec Scott Morrison, le président a déclaré : «», jugeant un retour sur la Lune «».Aucun des programmes en cours n'a cependant été remis en cause. Mais la nouvelle intervention de Donald Trump manifeste un manque de soutien de l'administration pour les expériences sur le sol lunaire.