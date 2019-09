Vénus aurait pu être habitable il y a trois milliards d'années (mais ça, c'était avant)

Températures favorisant l'apparition de la vie

Le réchauffement climatique, façon Vénus

Source : BGR

Si vous comptez passer des vacances sur Vénus, vous avez intérêt à aimer la chaleur. De fait, la température sur la deuxième planète la plus proche du Soleil dépasse facilement les 260 °C... Si on ajoute à cela l'épaisse couche nuageuse remplie d'acide sulfurique, on comprend rapidement que l'astre ne constitue pas tout à fait une terre promise pour les humains.Mais la situation a sans doute été bien différente auparavant. C'est en tout cas ce dont sont convaincus des chercheurs du Goddard Institute for Space Studies de la NASA. Ces derniers ont exploité de récents modèles d'étude de la planète, plus précis, pour réaliser de nouvelles simulations.En s'appuyant sur de précédentes observations, qui révélaient la possible présence d'un océan à la surface autrefois, les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios différents, correspondant à divers volumes d'eau possibles. L'idée était de tester l'évolution de la planète en fonction de ces quantités et de la température.D'après leurs résultats et dans les cinq scénarios envisagés, Vénus aurait pu afficher des températures adaptées à la vie, pendant des milliards d'années. Ces résultats ont donc amené les chercheurs à conclure que Vénus a probablement été habitable, avec une surface semblable à celle de la Terre, il y a deux à trois milliards d'années.Mais alors, que s'est-il passé ensuite ? La planète aurait été confrontée à un mystérieux événement, qui aurait considérablement modifié sa structure. C'est cette péripétie majeure qui aurait transformé ce qui était alors une «» en une sorte d'enfer pour les êtres vivants.Sans que l'on sache totalement ce qui s'est produit, on pense que cet événement, survenu il y a environ 700 millions d'années, aurait provoqué la libération d'une énorme quantité de gaz, qui n'aurait pu être absorbé par la matière rocheuse. La couche ainsi formée aurait alors entraîné un réchauffement brutal de l'environnement vénusien, dont la planète ne se serait jamais remise.