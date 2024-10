Contrairement aux mines à ciel ouvert qui défigurent les paysages ou aux bassins d'évaporation énergivores (comme dans le Salar d'Uyuni en Bolivie), l'Arkansas a un atout majeur dans sa poche. L'industrie du brome y exploite déjà les saumures selon un procédé d'extraction et de réinjection. En 2022, ces activités ont permis de remonter à la surface quelque 5 000 tonnes de lithium dissous. L'extraction de ce métal stratégique pourrait ainsi s'intégrer dans ce circuit déjà existant, limitant théoriquement son impact environnemental.

Toutefois, Patrick Donnelly, biologiste au Center of Biological Diversity, tempère cet optimisme : « Nous soutenons les véhicules électriques et le stockage par batteries dans la transition énergétique, mais il n'existe pas de solution miracle. L'extraction directe du lithium a des répercussions ».

La découverte de ce gisement intervient dans un contexte de demande de lithium galopante, notamment portée par l'industrie automobile. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie, les batteries de véhicules électriques ont représenté 85 % de la consommation mondiale de lithium en 2023, une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

Si cette découverte laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'industrie américaine du lithium, le chemin vers une exploitation à grande échelle reste encore cahoteux. Les défis techniques sont considérables : le pompage et le traitement des saumures de Smackover nécessiteront des volumes d'eau et d'énergie colossaux. La gestion des résidus salins, inhérents au processus d'extraction, posera également des questions environnementales complexes. Par ailleurs, transformer cette ressource souterraine en production industrielle demandera des années d'efforts et des investissements massifs en infrastructure. Un vrai marathon technologique, environnemental et financier.