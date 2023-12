Surprise ! Ce lac peut alimenter une flotte gigantesque de véhicules électriques

Le Salton Sea est un lac qui a dû faire face à des problèmes environnementaux très importants. Son écosystème s'est complètement détérioré (sur-salinisation, pollution par eutrophisation et par des métaux lourds, etc.) et il n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Il lui reste tout de même un gros avantage : ses immenses réserves de lithium.