La super-sécheresse de l'Ouest américain atteint des niveaux record

Le lac Mead, c'est 90 % des ressources en eau de la cité (qui continue de s'étendre) et une part importante de son électricité. Les casinos devraient s'équiper en batteries de secours, car à 36 % seulement de sa capacité de retenue, le lac Mead devra peut-être un jour prochain stopper ses turbines. Avec une élévation de 326,5 m (par rapport au niveau de la mer) le 10 juin, il n'y a pas encore de risque de coupure, mais sous les 290 m, l'approvisionnement n'est plus garanti. Or les ingrédients sont réunis pour un début d'été particulièrement chaud et sec (les températures autour de Vegas devraient atteindre les 43°C dès cette semaine). Et c'est un cycle vicieux, préviennent les scientifiques, des sols plus chauds et secs devraient encore augmenter l'évaporation, tout comme les hauts fonds sableux. Ce minimum ne devrait heureusement pas être atteint en 2021.