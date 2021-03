Taïwan rationne l'eau et cela impacte la production de puces et d'écrans

Amazfit continue son bombardement de nouveautés pour 2021. La marque asiatique est plus agressive que jamais, multipliant les sorties à un rythme effréné. Au milieu des GTR 2e, GTS 2 Mini et autres dérivés se balade la petite Neo, une montre connectée au look rétro qui ne laissera pas indifférent les amateurs de technologie « à l’ancienne ».