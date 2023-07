Les mondes potentiellement habitables seraient bien plus nombreux qu'on ne le croit dans notre galaxie

Et pourquoi donc ? Pour résumer, les découvertes de l'équipe de Lujendra Ojha tendraient à démontrer que là où il existe des planètes possédant des couches de glace, ce qui n'est pas rare dans l'Univers, il y aurait très souvent une activité géothermique permettant d'en fondre une partie et de former de grandes pièces d'eau souterraines, où la vie pourrait alors prendre forme.

Les océans en question pourraient en plus de cela être particulièrement stables, puisque la chaleur à l'origine de ces fontes serait d'origine radioactive, avec des éléments dont la demi-vie pourrait être de 1 milliard d'années. Autant dire que les êtres monocellulaires auraient le temps de venir à la vie !

Enfin, cette hypothèse a aussi l'avantage d'annihiler le rôle néfaste des rayons X dégagés par les naines rouges et qui détruiraient la vie en surface, mais deviendraient bénins du fait de la protection des couches de glace surplombant les étendues d'eau liquide. De quoi donner de l'espoir ?