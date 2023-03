Comment l'IA va nous aider à chercher de la vie sur Mars

L'objectif est de s'inspirer des environnements hostiles présents sur Terre pour entraîner l'IA. L'approche de l'équipe de Warren-Rhodes aurait permis de prédire les zones habitables avec une relative grande précision. Un résultat impressionnant, puisqu'il est censé être neuf fois plus efficace que les recherches habituelles, plus aléatoires. Cela pourrait permettre aux rovers déployés sur Mars, par exemple, d'être orientés plus précisément vers des zones plus susceptibles d'avoir été habitées.