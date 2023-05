5 000 nouvelles espèces sauvages découvertes dans une zone sous-marine. Problème : elles sont toutes menacées

La zone de Clarion-Clipperton (CCZ) s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres entre l'archipel hawaïen et la côte mexicaine, à une profondeur de quatre kilomètres. En raison de son isolement, c'est l'un des endroits les plus vierges de la planète, et sa biodiversité est tout simplement spectaculaire.

Les chercheurs y ont identifié 5 578 espèces différentes, dont 92 % sont nouvelles pour la science. Et, de nombreuses autres pourraient encore être découvertes à l'avenir. Selon une étude menée par Muriel Rabone, écologiste des grands fonds au Natural History Museum de Londres, la majorité des espèces présentes sont des crustacés et des crevettes, suivis de vers, d'oursins et d'éponges.

Si les habitats de cette région sont observés depuis de nombreuses années, les recherches se sont intensifiées ces derniers temps. Grâce notamment aux nouvelles techniques de séquençage de l'ADN, mais également à la multiplication des expéditions de recherche. Ces dernières, en particulier, ont été fortement encouragées par l'industrie minière.

En effet, la CCZ est en passe de devenir une des plus grandes régions d'exploration minière au monde. Elle contient de nombreux métaux précieux tels que le cuivre, le nickel, le cobalt, le fer, le manganèse et des terres rares. Si ces éléments sont toujours indispensables au fonctionnement de l'appareil à partir duquel vous lisez cet article, leur extraction, déjà néfaste pour l'environnement en surface, représente un danger considérable pour les fonds marins.