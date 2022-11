Comment Bosch et IBM comptent ensemble remplacer les métaux rares des composants électroniques

Mais la firme allemande ne s'intéresse pas qu'aux nouveaux matériaux pour les piles à combustible, elle se penche aussi sur les nouveaux aimants pour moteurs électriques, réputés plus légers, plus efficaces, plus compacts et plus facilement disponibles. Les matériaux que privilégient Bosch et IBM promettent d'être plus respectueux de l'environnement que les terres rares, dont l'extraction pose de sérieux problèmes environnementaux et géopolitiques.