Inefficace sous l'eau, le MIT trouve un moyen de remplacer le GPS pour l'exploration sous-marine

Le système génère des impulsions binaires : 1s pour les ondes réfléchies et 0s pour les ondes non réfléchies. Tout n’est cependant pas si simple. En effet, l’océan est rempli d’échos acoustiques : en plus de se déplacer entre l’appareil réfléchissant et le récepteur, les ondes sonores voyagent également entre la surface et le fond de l'eau, revenant au dispositif à des moments différents.