L'électricité sans fil ne serait bientôt plus un mythe

Pour le moment, Emrod teste le fonctionnement de son concept en envoyant quelques watts dans les deux sens sur une distance d’environ 40 mètres. L’entreprise décrit le principe de fonctionnement sur son site en ces mots : « L'énergie est transmise par des ondes électromagnétiques sur de longues distances en utilisant la technologie brevetée de mise en forme de faisceau, de méta matériaux et de rectenne d'Emrod. »

Le rectenne d’Emrod permet de transformer les ondes magnétiques transmises en électricité et l’installation de ce système de transmission sans fil reposerait sur un système de poteau relais qui capterait le signal pour le retransmettre, sans pratiquement aucune perte d’après l’entreprise, au relais suivant. En cas de relais défectueux, l’entreprise pourrait déployer un camion équipé d’un poteau relais pour remettre rapidement le service en fonctionnement.

Dans sa déclaration à New Atlas, Greg Kushnir, indique : « L'efficacité de tous les composants que nous avons développés est plutôt bonne, proche de 100 %. La plupart des pertes sont du côté de la transmission. Nous utilisons l'état solide pour le côté émission, et ce sont essentiellement les mêmes éléments électroniques que vous pouvez trouver dans n'importe quel système radar, ou même votre micro-ondes à la maison. Celles-ci sont actuellement limitées à environ 70 % d'efficacité. Mais il y a beaucoup de développement en cours, principalement grâce aux communications, à la 5G, etc. »