Convention citoyenne pour le climat : Macron promet 15 milliards d'euros et des réponses "fortes"

Histoire d'évacuer tout de suite la question, Emmanuel Macron a utilisé ses trois fameux « jokers » évoqués en début d'année et mis fin au débat sur la réduction de la vitesse de 130 à 110 km/h sur l'autoroute ; réfuté la taxe de 4% sur les dividendes, craignant de ralentir les investissements et écarté la modification du préambule de la Constitution, qui prévoyait de faire passer les enjeux environnementaux au-dessus des libertés et droits humains fondamentaux.