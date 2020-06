Aux États-Unis, la mortalité des abeilles depuis un an est inquiétante

Les abeilles pollinisent bon nombre d’espèces végétales contribuant à la création de près de 30 % de notre alimentation. Aussi, ces pertes records sont particulièrement inquiétantes pour les récoltes à venir.

Habituellement, les décès des abeilles se font plus ressentir en hiver, en raison du froid et d'une alimentation réduite. Ce ne fut pas le cas sur cette période où, au contraire, les pertes ont été plus faibles en hiver qu’à l’accoutumée avec un taux de 22,2 % soit 6,4 % de moins que la moyenne des 15 dernières années.

En 2019, les pertes estivales ont atteint 32 % soit 10,4 % de plus que la moyenne de l’étude qui a débuté en 2006 et qui réunit les chiffres de 3 377 apiculteurs qui exploitent plus de 275 000 colonies d’abeilles à travers les États-Unis. Réunis dans l’association Bee Informed Partnership et ils représentent environ 10 % de l’ensemble des colonies du pays.