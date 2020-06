Convention citoyenne pour le climat : les propositions phares retenues, et leur avenir

Ces 19, 20 et 21 juin avait lieu la septième et ultime session de la Convention citoyenne pour le climat, cette expérience démocratique inédite en France issue du Grand Débat national, avec comme leitmotiv le renforcement et l'accélération de la lutte contre le changement climatique, et la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le pays d'ici 2030. Au terme de ce long week-end fait de votes et de discussions, le collège de 150 membres a adopté la quasi-intégralité des propositions. L'occasion d'évoquer les principales idées retenues et leur devenir.