Comment les coraux pourraient survivre au blanchiment des récifs...

Cependant, certains coraux blanchis par une hausse de la température de l’eau se mettent à arborer des couleurs intenses et brillantes, dans les semaines qui suivent cette exposition au stress thermique. Un phénomène connu et documenté des scientifiques, mais demeurant inexpliqué jusqu’ici. Or, le secret de cette transformation mystérieuse vient d’être dévoilé par les scientifiques du Coral Reef Laboratory de l'Université de Southampton.

Ces chercheurs ont mené une série d'expériences contrôlées au sein de l'aquarium de corail de l'université de Southampton. Ils ont constaté que, lors de ces événements colorés, les coraux produisent une sorte de couche de protection solaire qui leur est propre. Un processus qui encourage les algues symbiotiques à revenir !

Plus précisément, si certaines cellules de corail sont encore en capacité d’accomplir des tâches et si la température de l’eau revient vite à la normale, l'augmentation de la lumière solaire interne va stimuler la production de pigments colorés photoprotecteurs. Cette couche d'écran favorise alors le rétablissement de la population d'algues, qui reprendront petit à petit leur vie symbiotique avec le corail. Peu à peu les niveaux de lumière dans le corail chutent et les cellules de corail réduisent la production de pigments colorés à leur niveau normal.

Toutefois les chercheurs pensent que ce processus de rétablissement ne peut avoir lieu que si les épisodes de réchauffement océanique sont doux ou brefs… Il ne fonctionne pas dans le cas d’événements extrêmes qui tendent à se multiplier ces dernières années.