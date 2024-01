Les océans sont de véritables zones industrielles, comme en témoignent les images satellites et l'intelligence artificielle

Les progrès technologiques ont permis la création de cartes marines inédites, nous informant sur l'activité humaine en mer avec une précision sans précédent. Des chercheurs, qui ont utilisé l'imagerie satellite et le deep learning, ou apprentissage profond, ont mis en lumière des opérations de pêche secrètes et un boom énergétique offshore. Ces cartes révèlent que la majorité des navires de pêche industrielle dans le monde et jusqu'à 30 % des navires de transport et d'énergie échappent carrément à tout suivi public, ce qui interroge sur l'état et la préservation réels de nos océans.