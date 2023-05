Énormes pollueurs des mers : comment Oceanbird veut rendre les porte-conteneurs propres

Pour Christiaan De Beukelaer, maître de conférences en culture et climat à l'université de Melbourne, le concept n'est absolument pas déconnecté de la réalité. « La plupart des grandes routes commerciales que nous empruntons dans le monde correspondent encore assez bien aux alizés d’antan », raconte-t-il. Il ajoute : « Les principales connexions commerciales et les ports ont été créés lorsque nous n'utilisions que des voiles. C'est là que les grandes villes et les économies puissantes se sont développées. Dans une large mesure, ces connexions sont donc encore bien desservies par les vents. »

Les temps ont changé, cependant, et le transport maritime passe aujourd'hui massivement par ce que De Beukelaer appelle des points d'étranglement, à savoir les canaux de Suez et de Panama. « Aucun d'entre eux ne permet aux navires de naviguer à la voile. Le canal de Panama est également traversé par un pont dont la hauteur est limitée à environ 50 mètres », explique-t-il.

Cela ne devrait toutefois pas freiner l'adoption de nouveaux (ou anciens) concepts tels que les voiles d'Oceanbird, compte tenu de la hausse continue du coût des énergies fossiles et de la production encore insuffisante de carburants moins polluants comme le méthanol ou l'ammoniac. Et tout cela sans tenir compte des objectifs internationaux de plus en plus pressants et radicaux en matière d'émissions de gaz à effet de serre.