La première péniche électrique circule aux Pays-Bas grâce à un système de batteries prometteur

ZES se veut ainsi très rassurant sur l’aspect non polluant de sa solution ZESpack. Non seulement les moteurs électriques n’émettent pas de particules, mais les conteneurs de batteries seront rechargés, dans les infrastructures portuaires, via de l’énergie 100 % renouvelable. Promis, juré. Mais, dans le même temps, ZES annonce que ces ZESpack, quand ils seront au sol, seront reliés au réseau électrique général, qu’ils contribueront à alimenter et à stabiliser lorsque cela est nécessaire. Dès lors, tout porte à croire que les ZESpack ne seront pas rechargés par leurs propres éoliennes et panneaux solaires, mais bien par le réseau général qui est lui-même alimenté par toutes sortes de centrales de production, vertes ou non.