Un premier porte-conteneur électrique voit le jour en Norvège

Outre sa propulsion électrique novatrice, le Yara Birkeland embarquera un système complet de navigation autonome. Des capteurs radars et optroniques, couplés à des algorithmes de navigation complexes, lui permettront de se situer dans son environnement immédiat, dans le plus grand respect des règles de navigation. Et si ces technologies existent déjà sur différents navires expérimentaux, le constructeur Kongsberg et le propriétaire du navire Yara Norge entendent pousser l’autonomisation encore plus loin.