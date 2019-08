Suite à un accident mortel, la marine américaine ne veut plus d'écrans tactiles

AFP/Getty Images

Des équipements « inutilement complexes »

Machine arrière pour la Navy

Source : Popular Mechanics

L'enquête a partiellement incriminé les équipements présents à son bord, et en particulier lesque l'a tenté de mettre en place sur ses navires. Un effort finalement abandonné suite à l'incident.À la suite de la collision, une commission d'enquête a été créée sous la direction de la National Transportation Safety Board (NTSB). Celle-ci a pointé lefraîchement installé sur le McCain. Baptisé(IBNS), celui-ci a remplacé les anciennes commandes mécaniques, et permet de notamment gérer l'accélération et la direction du navire.Sur le rapport remis par la NTSB,remettant en cause la sécurité ont été soulignés. Parmi eux, on trouve «» ainsi que «». Dans ses conclusions, la NTSB qualifie le système de navigation «».Mais ce même rapport souligne également des points ayant conduit à la collision et qui n'ont pas de rapport direct avec l'IBNS. C'est le cas de la fatigue des marins de la vigie, ainsi queentre les deux navires. Il faut enfin ajouter des difficultés dans la mise en place du nouveau système. Parmi les huit points précités, on trouve également «» et surtoutà ce système tactile.En plus des vies perdues et des blessés, l'accident aura coûté poursur le John S McCain. L'Alnic MC a subi pour, mais aucune victime n'est à déplorer. L'incident n'a provoqué aucune pollution.Pour l'US Navy, il s'agit désormais de. Le McCain n'est pas le premier navire militaire à avoir subi ce genre de mésaventures : en juin 2017, deux mois avant le McCain, un autre destroyer américain, l'USS Fitzgerald, est entré en collision avec un porte-conteneurs philippin dans les eaux de la Mer du Japon. L'incident a fait sept morts et trois blessés graves (dont le commandant) à bord du navire américain. Là encore, un manque d'entraînement des marins a été pointé. Les erreurs commises ont été essentiellement humaines, quelques défauts d'ordre technique ayant été cependant repérés, notamment un dysfonctionnement du radar.Le McCain n'est pas le seul vaisseau à devoir être revu : le délai nécessaire pour le retour aux commandes mécaniques de l'ensemble de la flotte est estimé entre 18 et 24 mois.