La Zone 51 envahie ? L'armée américaine pourrait répondre par la force

Un buzz impressionnant et inattendu

La zone 51, lieu de tous les fantasmes (Crédits : Pixabay)

L'armée US peut utiliser la force

Source : The Washington Post

Pour beaucoup, l'existence des extraterrestres ne fait pas de doute. Alors même si on hésite entre le délire absolu et la démarche fanatique, force est de constater qu'un événement Facebook a récemment fait son apparition , invitant les utilisateurs à un rendez-vous particulier, qui n'est pas sans danger :. Mais l'armée américaine ne l'entend pas de cette oreille.À vos agendas ! L'événement Facebook fixe le rendez-vous dans le Nevada, sur la, pour le, histoire de s'offrir un petit trip sympa avec le week-end. Le but clairement affiché de l'event est de se frayer un chemin pour réussir à pénétrer dans la zone qui passionne les cinéastes depuis des décennies et qui constitue l'un des endroits les plus secrets de la planète, où ont lieu des essais d'avions et d'armes.Le plus étonnant, c'est la ferveur que suscite un tel événement.. L'enthousiasme est tel qu'une boutique en ligne est apparue, sur laquelle on peut retrouver des t-shirts dédiés à l'événement . S'il est évidemment impensable qu'autant d'individus se massent autour des 1,2 million d'hectares de la base militaire, il n'est pas impossible que certains aficionados de SF ou chasseurs d'OVNIS décident de se présenter au rendez-vous.L', qui se doit de prendre toute menace potentielle -même farfelue- au sérieux, a été contrainte de réagir., a précisé un porte-parole de l'armée.Cette recommandation pourrait d'autant plus s'avérer dissuasive qu'il est strictement interdit de pénétrer dans une zone militaire de haute sécurité. Outre de classiques amendes,, quitte à blesser mortellement un individu. À moins que la menace d'une riposte physique ne conforte les plus téméraires à partir à la chasse aux aliens.