Fabien Mandon, 55 ans, est un général d'armée aérienne. Il est pilote de chasse et a fait carrière dans l'aérien militaire. Sa nomination, sur décision du président de la République, réjouit certains pilotes. « Pour nous aviateurs, c'est une fierté d'avoir enfin un CEMA (chef d'état-major des armées) issu de nos rangs, après des décennies d'attente », s'enthousiasme un pilote de chasse sur X. Il est vrai qu'à l'heure où les conflits se jouent de plus en plus dans les airs et l'espace – on a tous vu les images de l'immense « usine à drones » russe – il paraît presque normal qu'un pilote prenne les commandes.