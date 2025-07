La Russie représente aujourd'hui la menace la plus directe et la plus immédiate pour la France. Moscou ne se contente plus de mener sa guerre d'agression en Ukraine avec près d'un million de morts et blessés. Le Kremlin développe une stratégie globale de déstabilisation avec des cyberattaques contre nos hôpitaux, des assassinats d'opposants en exil, ou des tentatives de manipulation de nos élections. Tout cela vise à fragiliser le modèle démocratique européen dans son ensemble.