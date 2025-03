La particularité de cet exercice réside dans son ampleur et son réalisme. Les cybercombattants s'entraînent directement sur les systèmes d'information et systèmes d'armes de l'armée française, et le scénario les confronte à divers scénarios d'attaques. L'idée est ici de tester la réactivité des équipes dans des conditions proches de la réalité opérationnelle, où chaque minute compte pour maintenir les capacités défensives.