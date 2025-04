« Sur le nEUROn, un contrat avait été passé jusqu'au premier vol. Là, on est par tranche de cake : on a une phase 1A, 1B puis maintenant on va devoir négocier une phase 2. C'est complexe, c'est long. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle d'efficacité », a déclaré le PDG le 9 avril 2025, avec des propos recueillis par Zone Militaire. L'avantage de nEUROn fut que chacun des pays avait contribué en fonction des capacités de ses industriels (Saab, Alenia, EADS-CASA etc.), sans autre critère géographique.