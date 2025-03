Le directeur général d'Airbus fait ici écho aux récentes pressions américaines : « L'Europe est protégée par l'OTAN et par les Américains. Et le Président américain nous dit "bon maintenant, il est temps que vous vous occupiez de vous-même." Les évènements récents ont montré que oui, il va falloir le faire. » Une position renforcée par l'escalade des menaces, notamment « sous la pression qui vient de la Russie et qui est aujourd'hui beaucoup plus forte et cruelle. »