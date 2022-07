Le marché de l'aéronautique va gonfler, avec 82% d'avions en plus d'ici 20 ans, prévient Boeing

« Les nouveaux avions offrent des gains d'efficacité significatifs, et les avions que les fabricants livrent et développent aujourd'hui seront de 25 à 40 % plus économes en carburant que ceux qu'ils remplacent, dans de nombreux cas », justifie Boeing. L'avionneur explique même que « d'ici 2031, plus de 50 % des avions de passagers d'ancienne génération alors en service en 2019 seront remplacés par des modèles actuels, permettant une réduction significative des émissions de carbone ».